Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Dornstetten - Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall im Fahrzeug verbrannt

Dornstetten (ots)

Zu einem besonders tragischen und schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend um 18.40 Uhr auf der B 28 bei Dornstetten gekommen. Ein BMW-Fahrer befuhr die B 28 von Pfalzgrafenweiler in Richtung Freudenstadt. Aus noch nicht bekannter Ursache kam er in Höhe Dornstetten zunächst mit den rechten Rädern von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern geriet der Pkw ins Schleudern und prallte in der Fortfolge mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Durch die Aufprallwucht wurde das Fahrzeug auf die Bundesstraße zurückgeschleudert wo es sofort in Flammen aufging. Trotz des schnellen Eingreifens von Ersthelfern kam für den Fahrer, welcher alleine im Fahrzeug saß, jede Hilfe zu spät. Er verbrannte bis zur Unkenntlichkeit in seinem Fahrzeug. Da die Identität des Fahrers noch nicht abschließend feststeht, werden zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zum mutmaßlichen Geschlecht und Alter gemacht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 28 voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Dornstetten hatte insgesamt 29 Feuerwehrkräfte eingesetzt (AM).

