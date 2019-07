Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Motorradfahrer gegen Wildschwein - 40-Jähriger schwer verletzt

Empfingen (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Wildschwein und einem 40-jährigen Motorradfahrer kam es am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, auf der Kreisstraße 4762, zwischen Betra und Empfingen. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Tier, wurde nach links von der Fahrbahn abgewiesen und stürzte in eine Wiese. Das Wild-Schwein "flüchtete", der 40-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entststand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

