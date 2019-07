Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn, Klosterreichenbach) Unfall mit E-Bike

Baiersbronn (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, prallte im Kanalweg, in Richtung Wendeplatte, ein E-Bike-Fahrer gegen den Auflieger eines abgestellten Sattelzuges. Der 18-jährige Mann hatte zunächst einer Fußgängergruppe passiert. Warum der 18-Jährige gegen den Auflieger prallte, ist unklar. Er musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Der Schaden am E-Bike beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

