Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fridingen) Unfall im Gegenverkehr - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Fridingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet am Donnerstagabend, gegen 23.10 Uhr, auf der Landesstraße 277, im Bereich Bergsteig, mit seinem silbernen Pkw Opel Astra Kombi auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und streifte einen entgegenkommenden Lkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher in Richtung Mühlheim. Bei der Kollision dürfte der Pkw auf der Fahrerseite stark beschädigt sein. Auch am Lkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu dem flüchtigen Opel bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

