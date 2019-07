Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Ford Focus mit Radmutterschlüssel beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03.45 Uhr, beschädigte in der Bahnhofstraße ein bislang unbekannter Täter einen dort geparkten roten Ford Focus. Der Mann schlug mit einem Radmutterschlüssel mehrere Scheiben ein. Anschließend flüchtete er in die Kaiserstraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Kurze blonde Haare, leicht gebräunt, trug unter anderem ein beiges Achsel-Shirt mit einem kreisrunden Aufdruck. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

