Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der L 181

Hüfingen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 9.20 Uhr, ist ein 48-jähriger Motorrad-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Seine gleichaltrige Sozia wurde schwer verletzt. Ein 42-jähriger Lenker eines VW Golf war auf der L 181 von Hüfingen in Richtung Bräunlingen unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsende von Hüfingen bog der Autofahrer nach links auf die Straße "Unter Weiden" ab und missachtete das mit zwei Personen besetzte, entgegenkommende Motorrad. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 23.500 Euro geschätzt. Der Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Seine schwerverletzte Sozia musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden.

