Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots)

Am Montag hat in der Zeit zwischen, 16 Uhr und 16.30 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des BMW-Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße einen BMW beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Beim Verursacher soll es sich um einen rund 40-jährigen, sehr großen Mann handeln, der mit einem weißen Kia Sportage unterwegs war. Auf der Heckscheibe es Verursacherfahrzeuges ist eine Werbung auf weißem Hintergrund aufgebracht. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

