Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Obernheim) Vorfahrt missachtet

Obernheim (ots)

An der Einmündung der Goethestraße in die Hauptstraße sind am Mittwochnachmittag zwei Autos nach einer Vorfahrtverletzung zusammen gestoßen.

Gegen 15.30 Uhr wollte eine 55-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen die Hauptstraße in Richtung Gartenstraße überqueren. Dabei übersah sie einen aus der Ortsmitte kommenden Skoda und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Beide Autos konnten weiter fahren. Verletzt wurde niemand.

