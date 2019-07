Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zwei gestohlene Motorroller gefunden - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein Zeuge am Ende der Balinger Straße, kurz vor dem Ortsschild, in einer Wiese zwei gestohlene Motorroller gefunden. Die Schlösser der Zweiräder waren geknackt. Unbekannte Täter hatten die beiden Zweiräder in der Nacht zum Mittwoch in der Plettenbergstraße und in der Georg-Elser-Straße entwendet.

Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen der Diebstahlsdelikte und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07461 941 0).

