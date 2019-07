Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Vorfahrt missachtet

Spaichingen (ots)

Ein 92-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen an der Einmündung der Karlstraße in die Angerstraße einem Lastwagen die Vorfahrt genommen. Bei der Kollision entstand an seinem Ford Fiesta erheblicher Sachschaden.

Der 92-Jährige fuhr gegen 9 Uhr auf der Karlstraße stadteinwärts. An der Einmündung in die Angerstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Sattel-Kippers. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem der PKW stark beschädigt wurde. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Ein Abschleppdienst transportierte den demolierten Ford Fiesta ab. Auch am LKW entstand Sachschaden, der bei etwa 2000 Euro liegen dürfte. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell