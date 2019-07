Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen-Schura) 16-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Trossingen-Schura (ots)

Bei einem Abbiegeunfall in Schura ist am Mittwochabend ein 16-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 18.25 Uhr bog der Fahrer eines Kleintransporters von der Weigheimer Straße nach links in die Straße "In Gehren" ab. Dabei übersah er ein entgegen kommendes Motorrad. Der Ford Transit prallte mit dem Leichtmotorrad zusammen. Den Jungen hob es nach vorne, wo er mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Transporters stieß. Danach fiel er zu Boden. Der 16-Jährige erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Nach der notärztlichen Versorgung flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Zwei Abschleppunternehmen kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge.

