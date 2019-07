Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb/A81) Auto brennt

Horb/A81 (ots)

Am Mittwochmorgen ist auf der Autobahn, kurz nach dem Parkplatz Empfingen, ein Renault ausgebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Wegen der Vollsperrung der Anschlussstelle Horb hatte sich auf der Autobahn ein Stau gebildet. In dem Stop-and-Go-Verkehr war auch der Renault unterwegs. Gegen 9.45 Uhr fing es unter dem Auto plötzlich an zu qualmen. Wenig später schlugen schon die ersten Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrer lenkte seinen Wagen auf den Standstreifen. Er und seine Mitfahrerin stiegen sofort aus. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr wurde verständigt. Der Renault brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Auch der Fahrbahnbelag wurde in Mitleidenschaft gezogen. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 2000 Euro. Um den ausgebrannten PKW kümmerte sich ein Abschleppdienst. In Folge des Unfalls entstand ein Rückstau von bis zu 6 Kilometern Länge. Die Polizei sicherte den Stau mit zusätzlichen Kräften ab.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell