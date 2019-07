Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen/A81) Autofahrerin erkennt Stau zu spät - zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Empfingen/A81 (ots)

Auf der A81 ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin kurz nach der Anschlussstelle Empfingen am Ende eines Staus gegen einen BMW geprallt. Zwei Unfallbeteiligte wurden verletzt.

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 68-jährige Frau in ihrem VW auf der Überholspur in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Empfingen hatte sich ein Stau gebildet. Vor ihr fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein Lastwagen. Seine eingeschaltete Warnblinkanlage nahm die 68-Jährige als "links blinken" wahr und ging davon aus, dass der LKW gleich überholt. Davon abgelenkt erkannte sie den Rückstau zu spät. Die Frau prallte gegen den am Stauende auf der linken Spur befindlichen BMW. Sie und die Mitfahrerin im BMW wurden verletzt. Die Verletzungen waren nicht schwerwiegend. Trotzdem kamen Beide vorsorglich ins Krankenhaus zu einer genaueren Untersuchung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um deren Bergung.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell