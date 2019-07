Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Epfenhofen) Porsche-Fahrer missachtet Vorfahrt - Motorrad-Fahrer verletzt

Blumberg-Epfenhofen (ots)

Ein verletzter Motorrad-Fahrer und rund 4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, auf der Landesstraße 214. Ein 29-jähriger Motorrad-Fahrer war auf der L 214 von Blumberg in Richtung Fützen unterwegs. An der Einmündung zur B 314 kam es zur Kollision mit einem Porsche, dessen 61-jähriger Fahrer von der Bundesstraße auf die Landesstraße einbog, ohne auf die Motorrad-Fahrer zu achten. In der Folge stürzte der Biker und verletzte sich schwer. Gegen den aus Großbritannien stammenden Porsche-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell