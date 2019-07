Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) Motorrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Dauchingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Motorrad-Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, auf der Schwenninger Straße zugezogen. Der Biker befuhr den Kreisverkehr in ortsauswärtige Richtung. Eine 65-jährige Autofahrerin fuhr, von der Reutestraße kommend, in den Kreisverkehr ein ohne auf den Zweiradfahrer zu achten. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge, wobei der Motorrad-Fahrer in Schlingern geriet und gegen die Leitplanken prallte. Der 56-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden.

