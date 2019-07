Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Unteriflingen) Mähdrescher brennt

Unteriflingen (ots)

Am Dienstagabend ist auf einem Weizenfeld bei Unteriflingen ein Mähdrescher während des Betriebs in Brand geraten. Ursache für den Brand war eine technische Ursache. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Das abgemähte Weizenfeld brannte nur leicht.

