Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Betrunkener Mann fährt mit Auto zum Einkaufen

Horb a.N. (ots)

Ein Betrunkener ist am Mittwochmorgen mit seinem Auto in die Hahnerstraße zum Einkaufen gefahren. Beim Einkaufszentrum fiel der Mann hin, ohne sich zu verletzen. Die Rettung wurde gerufen. Weil er sich bei der Versorgung durch die Rettungskräfte aggressiv verhielt, musste zur Unterstützung die Polizei anrücken. Im weiteren Verlauf kam heraus, dass der 40-Jährige mit dem Auto da ist. Den Autoschlüssel hatte er in der Tasche. Sein Skoda stand tatsächlich auf dem Parkplatz des Marktes. Einen Atemalkoholtest wollte der 40-Jährige nicht machen, weshalb es direkt zur Blutentnahme ging. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an.

