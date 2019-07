Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Epfenhofen) Getreidefeld abgebrannt

Blumberg-Epfenhofen (ots)

Am Mittwoch ist unweit des Bahnhofes der Sauschwänzlebahn ein Getreidefeld abgebrannt. Gegen 15.10 Uhr wurde das brennende Feld der Rettungsleitstelle gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden begannen mit den Löscharbeiten. Weil sich die Wasserversorgung an der abgelegenen Brandstelle etwas schwierig gestaltete, wurden die 50 Wehrleute durch Landwirte mit Wasserfässern unterstützt. Nach einer ersten Schätzung brannten rund 3 Hektar nieder. Nach Abschluss der Löscharbeiten überflog ein Polizeihubschrauber die Fläche, um mit einer Wärmebildkamera die letzten Glutnester ausfindig zu machen. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein 82-jähriger Mann in dem betreffenden Gebiet eine Kleinmenge Stroh verbrannt, wobei das Feuer außer Kontrolle geriet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

