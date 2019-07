Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) 10.000 Euro Schaden bei Abbiegeunfall

Balingen (ots)

An der Einmündung der Straße Wasserwiesen in die Lange Straße sind am Mittwochnachmittag ein BMW und ein Mercedes zusammen gestoßen.

Der spätere Unfallverursacher fuhr mit seinem BMW gegen 15.15 Uhr auf der Lange Straße in Richtung Industriegebiet. An der Einmündung der Straße "Wasserwiesen" bog er nach links ab. Dabei übersah er den entgegen kommenden Mercedes-Transporter. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

