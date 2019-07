Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf) 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Epfendorf (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, ist ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer war auf der Adenauer Straße in Richtung Rottweil unterwegs und verpasste die Einmündung in den Turmweg. Der Autofahrer wendete auf einer Hoffläche seinen Wagen und fuhr in Richtung Oberndorf zurück, um nach wenigen Metern nach links in den Turmweg abzubiegen. Der 17-jährige Leichtkraftrad-Fahrer befuhr die Adenauer Straße in Richtung Oberndorf und überholte den gerade abbiegenden Mercedes des 54-Jährigen. Beim Zusammenstoß kam der Jugendliche zu Fall und rutschte über die Straße gegen einen geparktes Fahrzeug. Der Rettungsdienst lieferte den Schwerverletzten in die Klinik ein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell