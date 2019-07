Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Lautlingen) VW Polo zerkratzt - 5000 Euro Schaden

A.-Lautlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch in der Siedlerstraße einen schwarzen VW Polo rundum zerkratzt und drei Reifen abgestochen. Damit nicht genug leerte der Unbekannte auch noch eine weiße Flüssigkeit über das Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Die Besitzerin erstattete Anzeige.

Das Polizeirevier Albstadt hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07432 955 0 zu melden.

