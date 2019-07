Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) 85-jähriger Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall und beleidigt Unfallbeteiligte

Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, geflüchtet. Eine 58-jährige Audi-Fahrerin war auf der Bonaventura-Hauser-Straße unterwegs und hielt auf Höhe des Schwimmbades an, um mehreren Kindern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der nachfolgende 85-jährige Autofahrer fuhr anschließend am Auto vorbei. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang, bei dem ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Die Autofahrerin sprach anschließend der Senior an. Dieser beleidigte die Frau und fuhr ohne seinen Namen zu nennen in Richtung der Sportplätze weiter. Die 58-jährige Unfallbeteiligte fotografierte den flüchtenden Wagen und verständigte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers konnten den Senior zu Hause antreffen. Gegen den 85-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Beleidigung eingeleitet.

