Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Unfallverursacher flüchtet

Deißlingen (ots)

Weil ein Autofahrer nicht weit genug rechts gefahren ist, musste ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer ausweichen und schrammte die Leitplanken. Der Mercedes-Fahrer war am Mittwoch, gegen 22.50 Uhr, auf der Kreisstraße 5557 zwischen Weigheim und Mittelhardt unterwegs. Aus Richtung Mittelhardt kam dem 22-jährigen Autofahrer ein bislang nicht bekannter Autofahrer entgegen, der zu weit links fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 22-Jährige nach rechts aus und prallte in die Leitplanken. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer weiter. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell