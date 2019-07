Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Einbruch in Vereinsheim

Sulz am Neckar (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 13.7.19, und Montag, 22.7.19, sind unbekannte Täter in das Hundesportheim im Gewann Ankenhorn eingedrungen. Die Einbrecher stemmten mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und durchstöberten das gesamte Vereinsheim. Die Eindringlinge erbeuteten eine alte Schreckschusswaffe im Wert von rund 50 Euro. Der Schaden an der Eingangstür wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz am Neckar (Tel.: 07454 92746) entgegen.

