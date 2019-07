Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottenburg/A81) Missglücktes Überholen auf der Autobahn: Drei Verletzte - 170.000 Euro Schaden

Rottenburg/A81 (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart wegen eines missglückten Überholmanövers ein Sattelzug und zwei PKWs in einen Unfall verwickelt worden. Am Ende waren drei Personen verletzt. Mit geschätzten 170.000 Euro entstand erheblicher Sachschaden.

Kurz nach 3 Uhr fuhr ein Mercedes auf der rechten Spur der A81 von der Neckartalbrücke kommend in Richtung Anschlussstelle Rottenburg. In Höhe von Ergenzingen überholte der 41-jährige Fahrer einen Sattelzug. Beim Ausscheren übersah er einen von hinten auf der Überholspur kommenden Porsche. Die beiden PKWs stießen zusammen. Den Mercedes schleuderte es nach der Kollision gegen den Sattelzug. Der Porsche fuhr in die Leitplanken. Im weiteren Verlauf geriet der Sattelzug ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen fuhr zunächst ein Stück entlang der Böschung, bevor er wieder auf die Autobahn zurückkam und den Mercedes zwischen sich und der Leitplanke verkeilte. Die drei Unfallbeteiligten konnten leicht verletzt aus ihren Fahrzeugen aussteigen. Der Fahrer des Sattelzuges und der Porschefahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Lastwagen, Mercedes und Porsche waren so erheblich beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Deswegen wurden die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Autobahn war für längere Zeit gesperrt.

