Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Zigarettenautomat mit Böller schwer beschädigt

Trossingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter in der Christian-Messner-Straße einen Zigarettenautomaten mit einem Böller unbrauchbar gemacht.

Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr steckte der Täter den Knallkörper in den Auswurfschacht. Bei der Detonation wurde der Automat stark beschädigt, aber nicht geöffnet. Vier Zigarettenschachteln lagen im Fach und vor dem Gerät auf dem Boden. Ob etwas entwendet wurde, muss die Polizei noch feststellen. An dem Automaten entstand Totalschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

