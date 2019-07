Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Nach Unfallflucht in der Stuttgarter Straße: Polizei sucht blauen Opel

Tuttlingen (ots)

In der Stuttgarter Straße, auf Höhe vom "TuWass", ist zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein blauer Opel gegen einen am Fahrbahnrand parkenden PKW geprallt. Dabei entstand Sachschaden. Am Unfallort blieben Teile des Verursacherfahrzeugs zurück. Die Polizei konnte feststellen, dass es sich um einen blauen Opel Tigra oder Corsa gehandelt haben muss. Unfallzeit war zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Es werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, mit dem Polizeirevier Tuttlingen Verbindung aufzunehmen (Telefon 07461 941 0).

