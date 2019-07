Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) E-Motorroller gestohlen

Tuttlingen (ots)

In der Lessingstraße ist zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, ein Elektro-Motorroller gestohlen worden. Der Roller stand in Höhe der Baustelle und war abgeschlossen. Die Besitzerin hat Anzeige erstattet. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt in der Diebstahlssache und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07461 941 0 entgegen genommen.

