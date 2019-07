Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Leichtmotorrad rutscht gegen Fußgängergruppe - drei Jugendliche leicht verletzt

Geislingen (ots)

Am Dienstagmittag hat eine 16-jährige Motorradfahrerin auf dem Verbindungsweg zum Kaiserstein die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad verloren. Das Moped rutschte gegen eine Gruppe Fußgänger.

Gegen 12.25 Uhr wollte die 16-Jährige mit ihrem Leichtmotorrad an einer Personengruppe vorbei fahren, die zu Fuß unterwegs war. Sie wich deshalb nach rechts aus. Dabei kam sie ins Rutschen und kippte nach links um. Samt Sozia stürzte sie auf die Fahrbahn. Das Moped rutschte in Richtung der Fußgänger weiter und prallte gegen ein Gruppenmitglied. Die Mopedfahrerin, ihre Sozia und der ebenfalls jugendliche Fußgänger wurden leicht verletzt. Die Mopedfahrerin und der Jugendliche mussten ihre Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen. An dem Moped entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

