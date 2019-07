Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rotweil) Flächenbrand zwischen Göllsdorf und Feckenhausen

Rottweil (ots)

Rund 200 Quadratmeter Wiesen- und Waldfläche ist am Dienstag, gegen 19.35, in einem Waldgebiet zwischen Göllsdorf und Feckenhausen abgebrannt. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Rottweil konnten die Flammen schnell löschen. Die Ermittungen zur Brandursache dauern derzeit an.

