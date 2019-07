Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Motorrad-Fahrer stürzt auf der L 173

Vöhrenbach (ots)

Ein 64-jähriger Motorrad-Fahrer ist am Dienstagmittag auf der Landesstraße 173 gesürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 64-Jährige war gegen 14.15 Uhr von Vöhrenbach in Richtung Unterkirnach unterwegs und kam aus bisher nicht geklärter Ursache zu Fall. Der Biker musste mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

