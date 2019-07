Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) 19-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Deißlingen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, gegen 22.40 Uhr, ist ein 19-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Lenker eines VW Up war auf der Kreisstraße 5555 von Deißlingen in Richtung Niederschach unterwegs und wollte den vorausfahrenden Zweirad-Fahrer überholen. Während des Überholvorganges bog der 19-Jährige nach links ab. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Zweirad-Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und der Autofahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Alcotest beim 57-Jährigen ergab einen Wert von 0,4 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

