Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Kleinkraftrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, gegen 19 Uhr, ist ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer schwer verletzt worden. Der 17-Jährige befuhr den Kreisverkehr in der Schwarzwaldstraße und wurde von einem 80-jährigen Audi-Fahrer übersehen, der aus Richtung Schwenninger Straße in den Kreisverkehr einfuhr. Bei der Kollision zog sich der Zweiradfahrer einen Knochenbruch und Quetschungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell