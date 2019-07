Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Mit über zwei Promille am Steuer: Alkoholisierte Frau rammt Wohnwagen - 60.000 Euro Schaden

Empfingen (ots)

Eine nicht mehr fahrtüchtige Frau hat am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Empfingen und Betra ein entgegen kommendes Gespann gerammt. Dabei ist der angehängte Wohnwagen völlig zerstört worden.

Kurz nach 10 Uhr fuhr die 62-jährigen in ihrem VW Golf auf der K4762 in Richtung Betra. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie zu weit nach links. Die Fahrerin des entgegenkommenden Gespanns, bestehend aus PKW und Wohnwagen, bremste fast bis zum Stillstand ab und wich aus. Trotzdem rammte die VW-Fahrerin den Wohnanhänger, an dem Totalschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden ist hoch. Nach Einschätzung der Polizei dürfte er bei insgesamt zirka 60.000 Euro liegen. Die Unfallverursacherin hatte getrunken. Trotz der frühen Stunde zeigte der Alcomat beim Alkoholtest bereits einen Wert von umgerechnet 2,16 Promille. Folgen waren eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Um den kaputten Wohnwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Auch der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

