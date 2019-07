Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Dürrwangen) Volkswagen brennt

BL-Dürrwangen (ots)

In der Schalksburgstraße ist am Dienstagmorgen ein VW in Brand geraten.

Die 44-jährige Autofahrerin befand sich gegen 7.15 Uhr auf der wegen des schweren Verkehrsunfalls auf der B463 eingerichteten Umleitungsstrecke, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum ihres Volkswagens aufstieg. Die Frau hielt sofort abseits der Straße an. Wenig später schlugen schon Flammen hoch. Die Feuerwehr wurde verständigt und rückte von der B463 aus an, wo sie sich bereits im Unfall-Einsatz befand. Als die Löschmänner in Dürrwangen ankamen, war das Feuer aus. Jemand hatte bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Brandbekämpfer kühlten den Motorraum noch aus, bevor der Wagen abgeschleppt wurde. Über die Höhe des Sachschadens gibt es bisher keine Informationen.

