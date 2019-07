Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Nordstetten) Buchhöfe: Brand gelöscht - keine Verletzten

Nordstetten (ots)

Der Brand des Bauernhauses im Nordstetter Ortsteil Buchhöfe ist gelöscht. Die Löschkräfte sind wieder zu Hause. Eine Brandwache blieb über die gesamte Nacht am Brandort. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Wie bereits kurz berichtet, geriet am Mittwochnachmittag in dem kleinen Weiler der Ökonomieteil eines Bauernhauses in Brand. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus über und richteten erheblichen Sachschaden an. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern ab. Landwirtschaftliche Arbeitsgeräte und ein Fahrzeug waren zerstört. Im Verlauf des Brandes entstand Funkenflug, der ein angrenzendes Weizenfeld zum Brennen brachte. Zum Glück gab es keine Verletzte. Das Wohnhaus ist im jetzigen Zustand nicht bewohnbar. Seine Bewohner sind aber untergebracht und gut versorgt. Nach einer ersten, groben Schätzung geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro aus. Zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung waren sechs Betonmischer im Einsatz. Auch das DRK war am Brandort und für alle Fälle gerüstet.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Brandermittlungen übernommen, die zur Zeit noch andauern.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell