Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Buchhöfe: Wohnhaus und Scheune brennt (Erstmeldung)

Horb a.N. (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist auf den Buchhöfen eine Scheune in Brand geraten. Es entwickelte sich ein Vollbrand, der auf ein nahe stehendes Wohnhaus übergriff. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Die Feuerwehr versucht mit allen Kräften, das Wohnhaus zu retten. Die Bewohner konnten ihr Haus rechtzeitig verlassen. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

