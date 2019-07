Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Vorfahrt missachtet

Schömberg (ots)

Am Ende der Auffahrt von der K7134 zur L435 sind am Montag, gegen 16.20 Uhr, nach einer Vorfahrtsmissachtung zwei Autos zusammen gestoßen.

Ein Mercedesfahrer bog am Ende der Auffahrt von der Kreisstraße nach links in die Landstraße ab. Im selben Moment fuhr auf der vorfahrtsberechtigten L435 ein BMW in Richtung Deilingen. Der 73-Jährige übersah das herannahende Auto. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden demoliert. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

