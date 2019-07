Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Unfallort Parkhaus City-Center: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Balingen (ots)

Am Montag, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, ist im Parkhaus vom City-Center in der Wilhelmstraße ein Opel Mokka angefahren und beschädigt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin fuhren nach dem Parkrempler davon. Der Opelbesitzer erstattete Anzeige beim örtlichen Polizeirevier. Die Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07433 264 0.

