POL-TUT: (Balingen) Opel Astra streift Gegenverkehr - Fahrer schwer verletzt

Balingen (ots)

Auf der B463 zwischen Dürrwangen und Laufen hat am Dienstagmorgen ein Opel Astra einen entgegenkommenden Lastwagen und ein Auto gestreift. Der Opelfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Kurz nach 6 Uhr fuhr der 44-Jährige in seinem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Balingen. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er auf die Gegenspur und streifte dort zunächst einen Lastwagen. In der Folge geriet der PKW ins Schleudern und streifte einen VW Caddy, der ebenfalls entgegen kam. Ein weiterer Autofahrer konnte dem schleudernden Opel in eine Wiese ausweichen. Bei dem Unfall verletzte sich der Verursacher schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Auch seine Mitfahrerin blieb nicht unverletzt und musste sich in einer Klinik behandeln lassen. Die anderen Beteiligten wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst übernahm deren Bergung. Die Feuerwehr war mit 20 Mann im Unterstützungseinsatz. Die Bundesstraße musste für längere Zeit gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

