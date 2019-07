Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein alkoholisierter 26-jähriger Autofahrer hat am Montag, gegen 19 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Villingendorf und Zimmern ob Rottweil einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war auf dem Verbindungsweg "Teufenwiesen" in Richtung Zimmern ob Rottweil unterwegs. An der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem Opel einer 81-jährigen Frau, die auf dem Verbindungsweg aus Richtung Friedhof fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter deutlichen Alkoholgeruch beim 26-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor. Die 81-jährige Autofahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

