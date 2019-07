Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Zwei Autos aufgebrochen

Rottweil (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, hat ein unbekannter Täter im Krokusweg ein Auto aufgebrochen. Der Täter schlug das Seitenfenster an einem Audi ein und entwendete aus dem Fahrzeug Münzgeld und eine Lederjacke. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. In der Straße "An der Halde" schlug ein unbekannter Täter, ebenfalls zwischen Sonntag und Montag, zwei Seitenscheiben an einem Mercedes ein. Aus dem Wagen wurde ein Geldbeutel mit EC-Karten und einem Führerschein gestohlen. Ob die beiden Taten auf das Konto des gleichen Täters gehen, wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell