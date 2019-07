Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Außenterrasse vor Gaststätte abgebrannt

VS-Schwenningen (ots)

Am Montag ist gegen 14.45 Uhr auf der Außenterrasse einer Gaststätte im Spittelbronner Weg ein Feuer ausgebrochen. Ein Autofahrer entdeckte die starke Rauchentwicklung und verständigte die Leitstelle. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten die Holzkonstruktion und ein Holzdach der Außenterrasse aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde die gesamte Außenbetriebsstätte samt einem Pizzaofen zerstört. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Schwenningen löschten die Flammen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell