Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Weilstetten) 50.000 Euro Sachschaden bei Abbiegeunfall

BL-Weilstetten (ots)

Bei einem Abbiegeunfall an der Kreuzung Tieringer Straße/Hauptstraße, an dem drei Personenkraftwagen beteiligt waren, ist am Montagnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden.

Gegen 17.25 Uhr bog ein Orts auswärts fahrender VW von der Tieringer Straße nach links in die Hauptstraße ab. Dessen 67-jähriger Fahrer übersah dabei einen entgegen kommenden Audi. Die beiden PKW stießen heftig zusammen. Im Weiteren Unfallverlauf schob es den Audi gegen einen an der Einmündung der Hauptstraße stehenden Volvo. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf zirka 50.000 Euro schätzt. Nur der Volvo war nach dem Unfall noch fahrbereit. Um die beiden anderen Fahrzeuge kümmerten sich zwei Abschleppunternehmen. Verletzt wurde niemand. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Unterstützungseinsatz.

