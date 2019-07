Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Salzstetten) Rollerfahrer und Sozius nach Sturz verletzt

Salzstetten (ots)

Bei einem selbst verschuldeten Sturz im Tumlinger Weg sind am späten Montagnachmittag ein 16-jähriger Rollerfahrer und sein jüngerer Sozius verletzt worden.

Gegen 17.40 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Motorroller auf dem Tumlinger Weg bergab in Richtung Ortsmitte. Hinter ihm saß sein 15-jähriger Mitfahrer. Auf der Gefällstrecke schaltete der 16-Jährige den Motor aus. In einer Linkskurve verlor er im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Beide Jugendliche erlitten leichtere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

