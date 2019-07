Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (FDS-Dietersweiler) Linksabbieger übersieht entgegen kommende Suzuki - Motorradfahrer verletzt

FDS-Dietersweiler (ots)

Bei einem Abbiegeunfall an der Einmündung der Lerchenbergstraße in die Schwarzwaldstraße ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Gegen 15 Uhr bog ein Dacia von der Schwarzwaldstraße nach links in die Lerchenbergstraße ab. Dabei übersah die 36-jährige Fahrerin ein entgegen kommenden Motorrad. Der Motorradfahrer (38) bremste stark ab, verlor dabei aber die Kontrolle und stürzte. Die Suzuki schleuderte gegen den PKW, wobei sich der 38-Jährige einige Schürfwunden zuzog. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der Suzuki. Den Schaden an dem Dacia schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

