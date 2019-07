Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Schillerstraße: Nach Unfallflucht sucht Polizei nach Zeugen

Baiersbronn (ots)

In der vergangenen Woche ist ein bisher unbekannter Autofahrer (Fahrerin) am Ende der Schillerstraße gegen einen geparkten Mercedes gestoßen und danach abgehauen. Der PKW stand von Sonntag bis Sonntag rechts an der Wendeplatte. Bei dem Rempler wurde der hintere Stoßfänger beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer hat den Unfall beim Polizeirevier Freudenstadt angezeigt. Dort wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. Es werden Unfallzeugen gesucht und gebeten, unter der Rufnummer 07441 536 0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

