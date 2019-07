Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Obertal) Grauer Mazda mit Kratzschaden

Baiersbronn-Obertal (ots)

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, hat ein Autokratzer neben dem ehemaligen Schwarzwald MedicalResort einen grauen Mazda CX-5 beschädigt. Der PKW stand auf dem frei zugänglichen Parkplatz vor dem benachbarten Appartementhaus. Der Täter zog mit einem spitzen Gegenstand Rillen in beide Türen auf der Fahrerseite und in den hinteren rechten Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Baiersbronn zu melden (07442 180269 0).

