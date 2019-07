Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Einbruch ins Gymnasium

A.-Ebingen (ots)

Über das Wochenende sind unbekannte Täter in das Gymnasium eingedrungen, haben aber nichts gestohlen.

Wie die Täter in die Schule hineinkamen, ist bisher noch unklar. Im Gebäude hebelten sie die Tür zur Mensa-Küche auf. Auch in einen Vorraum des Rektorats verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Mitgenommen haben die Einbrecher nichts.

Zeugen, die von Freitag, 22.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, im Bereich des Schulgeländes Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, mit dem Polizeirevier Albstadt Kontakt aufzunehmen (Telefon 07432 955 0).

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

