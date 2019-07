Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar)Frontalzusammenstoß - zwei scherverletzte Autofahrerinnen

Oberndorf am Neckar (ots)

Zwei schwerverletzte Autofahrerinnen und rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 5.50 Uhr, auf der Landesstraße 413. Ein 50-jährige Lenkerin eines Ford C-Max war auf der L 413 in Richtung Marschalkenzimmern unterwegs. Zwischen Hochmössingen und Marschalkenzimmern geriet die Autofahrerin aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenspur. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa einer 19-jährigen Frau. Beide Autofahrerinnen zogen sich schwere Verletzungen zu. Die 50-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 8 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell